Балахнинская ЦРБ отрицает использование "протухших подушек" в детской больнице Общество

Фото: телеграм-канал программы "Кстати" (16+)

Руководство Балахнинской ЦРБ опровергло появившиеся в соцсетях заявления о том, что в детском отделении пациенты вынуждены спать на грязных и испорченных подушках.

Главный врач больницы Сергей Недров заявил, что опубликованные кадры были сделаны на втором этаже медучреждения, где уже провели масштабные ремонтные работы — заменили окна, канализацию и другие инженерные сети. Осталось лишь завершить косметический ремонт, который запланирован на ближайшее время.

В связи с жалобами родителей в больницу с проверкой прибыл прокурор. По словам главного редактора "Стационар-пресса" Алексея Никонова, который также изучил ситуацию, многие из озвученных в соцсетях обвинений не подтвердились.

"Никаких тухлых подушек там нет. Постельное белье стирает аутсорсинговая компания, а подушки обрабатываются в автоклаве. Появляющиеся пятна не связаны с плесенью или биологическими жидкостями", — заявил медицинский эксперт.

Ранее сообщалось, что проверку по факту жалоб на условия в детской больнице проводят не только сотрудники прокуратуры, но и специалисты Роспотребнадзора.