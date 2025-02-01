В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
06 февраля 2025 07:00  [85] Содержание газона на стадионе "Нижний Новгород" обойдется в 14,6 млн рублей
05 февраля 2025 15:48  [244] Первая в регионе ассоциация единоборств "Мастера боевых искусств" начала свою работу
05 февраля 2025 11:17  [310] Нижегородское "Торпедо" показало проект новой раздевалки на Ледовой арене
05 февраля 2025 10:13  [416] Техническая готовность ФОКа в Сормове составляет 12%
04 февраля 2025 19:19  [429] Строительство ФОКа в Сормове застопорилось из-за долгов субподрядчику
03 февраля 2025 20:00  [557] Крупный спорткомплекс продается в Нижнем Новгороде за 300 млн рублей
03 февраля 2025 15:26  [473] «Лыжня России-2025» в Нижнем Новгороде переносится на 1 марта
02 февраля 2025 13:57  [671] "Торпедо" завершило выездную серию крупным поражением от ЦСКА
01 февраля 2025 11:16  [782] Экс-капитан "Пари НН" Александр Сапета возглавил команду СШОР №8
30 января 2025 15:37  [634] Фигурист Данила Савельев опроверг слухи о своей гибели в авиакатастрофе в США  
Спорт

Содержание газона на стадионе "Нижний Новгород" обойдется в 14,6 млн рублей

06 февраля 2025 07:00  [85] Спорт

ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" объявило о проведении тендера на оказание услуг по уходу за натуральным газоном футбольного поля стадиона "Нижний Новгород". Информация об этом размещена на портале госзакупок.

По имеющимся данным, начальная цена контракта - 14,6 млн рублей. Организация, выигравшая тендер, должна будет обеспечивать уход за футбольным полем в период с 1 марта 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Результаты тендера будут объявлены 13 февраля. В прошлом году содержание газона на стадионе обошлось в 11,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород претендует на проведение матчей сборной России по футболу.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Стадион Футбол
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2025 09:50  [779] Нижний Новгород претендует на проведение матчей сборной России по футболу
07 января 2025 13:12  [825] Нижегородская область входит в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика" третий год подряд
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph