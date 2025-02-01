Содержание газона на стадионе "Нижний Новгород" обойдется в 14,6 млн рублей Спорт

ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" объявило о проведении тендера на оказание услуг по уходу за натуральным газоном футбольного поля стадиона "Нижний Новгород". Информация об этом размещена на портале госзакупок.

По имеющимся данным, начальная цена контракта - 14,6 млн рублей. Организация, выигравшая тендер, должна будет обеспечивать уход за футбольным полем в период с 1 марта 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Результаты тендера будут объявлены 13 февраля. В прошлом году содержание газона на стадионе обошлось в 11,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород претендует на проведение матчей сборной России по футболу.