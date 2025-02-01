Нижегородские школьники пожаловались на сбои в электронных дневниках Общество

Ученики из Нижнего Новгорода обратились к Екатерине Мизулиной с жалобой на неисправности в работе электронных дневников. По их словам, домашние задания часто не отображаются в ученических аккаунтах, оставаясь доступными только преподавателям.

"Некоторые учителя говорят, что задание будет в дневнике, а по итогу зайти невозможно. Сайт выдает ошибку, не удается получить данные или отсутствует ответ от сервера. Иногда задания просто пропадают", — говорится в обращении.

Проблемы с доступом к электронным дневникам также зафиксировали в Московской, Саратовской и Астраханской областях.

Екатерина Мизулина заявила, что все поступившие жалобы будут направлены в Минцифры и Минпросвещения.

"Разбираться надо, а не обвинять детей и родителей в том, что они сообщают о сбоях", — подчеркнула она.