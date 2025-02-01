Переход у корпусов нижегородской школы №168 построят за 13 млн рублей

МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" объявило конкурс на поиск подрядной организации для возведения перехода между двумя корпусами № 168, расположенной по адресу улица Путейская, 23Б. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно опубликованной документации, начальная цена контракта составляет 12,9 млн рублей. Результаты аукциона будут подведены 14 февраля, а работы должны быть завершены до 30 сентября 2025 года.
Отмечается, что предоплата по контракту не предусмотрена.
Напомним, что строительство нового корпуса школы № 168 началось ещё в 2017 году и затем неоднократно переносилось, в итоге объект был сдан в 2023 году.
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