Переход у корпусов нижегородской школы №168 построят за 13 млн рублей Общество

МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" объявило конкурс на поиск подрядной организации для возведения перехода между двумя корпусами № 168, расположенной по адресу улица Путейская, 23Б. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно опубликованной документации, начальная цена контракта составляет 12,9 млн рублей. Результаты аукциона будут подведены 14 февраля, а работы должны быть завершены до 30 сентября 2025 года.

Отмечается, что предоплата по контракту не предусмотрена.

Напомним, что строительство нового корпуса школы № 168 началось ещё в 2017 году и затем неоднократно переносилось, в итоге объект был сдан в 2023 году.