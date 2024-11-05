Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2024 12:57  [27] Обновленные межмуниципальные центры управления открыли в 16 муниципалитетах Нижегородской области
08 ноября 2024 12:35  [47] Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде
08 ноября 2024 11:36  [122] Спецклассы по изучению беспилотных авиационных систем открыли в Нижегородской области
08 ноября 2024 11:15  [137] Нижегородцам дали рекомендации по борьбе с тревожностью
08 ноября 2024 10:50  [164] Нижегородский минстрой разрешил реконструировать заброшку на Черниговской под культурный центр
08 ноября 2024 10:27  [184] Депутаты Госдумы напомнили предпенсионерам про дополнительные выходные
08 ноября 2024 10:02  [148] Лучшие электромонтеры Нижегородской области работают в АО "Теплоэнерго"
08 ноября 2024 09:22  [183] Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце года 
08 ноября 2024 08:59  [167] Андрей Гнеушев принял участие в управленческой сессии фонда "Защитники Отечества"
08 ноября 2024 07:57  [188] "Квантовая неделя" пройдёт в Нижнем Новгороде 11-15 ноября
Общество

Спецклассы по изучению беспилотных авиационных систем открыли в Нижегородской области

08 ноября 2024 11:36  [122] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области открыли 18 специализированных классов по изучению беспилотных авиационных систем (БАС). 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, образовательные пространства открылись в 13 муниципалитетах региона на базе 17 школ и одного колледжа. 

По данным регионального Минобрнауки, в новых школьных классах будут проходить занятия в рамках программ дополнительного образования, а студенты колледжа будут проходить полноценное трехлетнее обучение и смогут получить сертификаты, подтверждающие навыки управления БАС.

Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, классы появились благодаря реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Все классы оснащены современным оборудованием, которое поможет получить знания в увлекательном теоретико-практическом формате.

Михаил Пучков подчеркнул, что в этом учебном году тематические курсы смогут пройти около 1,4 тысяч школьников Нижегородской области. Все педагоги, которые ведут занятия в классах БАС, прошли обучение на специализированных курсах и обладают самыми актуальными знаниями.

В новых школьных классах запланированы краткосрочные программы – до 32 академических часов, а также  программы, рассчитанные на один год обучения. Записаться на курсы дополнительного образования можно через портал "Госуслуги" и портал "Навигаторы образования".

Ранее сообщалось, что НПЦ беспилотных авиасистем запущен в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Образование
Поделиться:
Новости по теме
31 октября 2024 16:45  [516] НПЦ беспилотных авиасистем запущен в Нижегородской области
29 октября 2024 16:48  [797] Центр беспилотных авиационных систем создали в Нижегородской области
09 октября 2024 18:17  [929] Учебный центр по управлению БПЛА открыли в Кстове
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph