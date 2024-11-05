Спецклассы по изучению беспилотных авиационных систем открыли в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области открыли 18 специализированных классов по изучению беспилотных авиационных систем (БАС).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, образовательные пространства открылись в 13 муниципалитетах региона на базе 17 школ и одного колледжа.

По данным регионального Минобрнауки, в новых школьных классах будут проходить занятия в рамках программ дополнительного образования, а студенты колледжа будут проходить полноценное трехлетнее обучение и смогут получить сертификаты, подтверждающие навыки управления БАС.

Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, классы появились благодаря реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Все классы оснащены современным оборудованием, которое поможет получить знания в увлекательном теоретико-практическом формате.

Михаил Пучков подчеркнул, что в этом учебном году тематические курсы смогут пройти около 1,4 тысяч школьников Нижегородской области. Все педагоги, которые ведут занятия в классах БАС, прошли обучение на специализированных курсах и обладают самыми актуальными знаниями.

В новых школьных классах запланированы краткосрочные программы – до 32 академических часов, а также программы, рассчитанные на один год обучения. Записаться на курсы дополнительного образования можно через портал "Госуслуги" и портал "Навигаторы образования".

Ранее сообщалось, что НПЦ беспилотных авиасистем запущен в Нижегородской области.