Прокуратура подала в суд на нижегородское предприятие по очистке сточных вод Общество

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства в области охраны водных ресурсов.

Как сообщает сайт Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, во время проверки было обнаружено, компания, управляющая очистными сооружениями в селе Смольки Городецкого муниципального округа, не соблюдает требования по очистке сточных вод в реку Голубиха. Предприятие не разработало программу производственного экологического контроля, не провело инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и не ведёт учёт отходов.

Природоохранный прокурор вынес представление директору предприятия с требованием устранить нарушения, которое сейчас находится на рассмотрении. В отношении виновного должностного лица возбуждены административные производства. Процесс устранения выявленных нарушений находится на контроле у прокуратуры.

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