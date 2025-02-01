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Общество

Прокуратура подала в суд на нижегородское предприятие по очистке сточных вод

08 февраля 2025 07:00  [43] Общество

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства в области охраны водных ресурсов.

Как сообщает сайт Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, во время проверки было обнаружено, компания, управляющая очистными сооружениями в селе Смольки Городецкого муниципального округа, не соблюдает требования по очистке сточных вод в реку Голубиха. Предприятие не разработало программу производственного экологического контроля, не провело инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и не ведёт учёт отходов.

Природоохранный прокурор вынес представление директору предприятия с требованием устранить нарушения, которое сейчас находится на рассмотрении. В отношении виновного должностного лица возбуждены административные производства. Процесс устранения выявленных нарушений находится на контроле у прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Госдума обеспокоена ситуацией вокруг ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске.

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Теги:
Прокуратура Экология
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