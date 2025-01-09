Госдума обеспокоена ситуацией вокруг ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области (архив)

На заседании комитета Госдумы по экологии депутат Александр Коган выразил обеспокоенность ситуацией вокруг ликвидации "Чёрной дыры" — объекта накопленного вреда в Дзержинске. Он попросил представителей Генеральной прокуратуры взять этот вопрос под особый контроль, пишет "Ъ-Приволжье".

"Чёрная дыра" представляет собой карстовую воронку, куда со времён СССР сбрасывались химические отходы завода "Дзержинское оргстекло". Работы по рекультивации начались по поручению Дмитрия Медведева ещё в 2011 году, однако процесс затянулся. В 2021 году проект по термическому обезвреживанию отходов был заморожен из-за выявленных ошибок, а руководство подрядной организации "ГЭС-Экотехнологии" оказалось под следствием по делу о мошенничестве.

По словам Когана, в Госдуме не могут получить чёткого ответа о текущем статусе ликвидации объекта и перспективах завершения работ.

"Такое ощущение, что “Чёрная дыра” просто исчезает из списков объектов. Мы скорректировали нацпроект, но не понимаем, что с этим объектом и когда он будет ликвидирован", — заявил депутат.

В ходе заседания также было отмечено, что работы по устранению "Чёрной дыры" перенесены в национальный проект "Экологическое благополучие". Нижегородский госзаказчик ранее сообщал, что вместе с химиками МГУ исследует состав отходов, чтобы выбрать наиболее эффективный метод их утилизации.