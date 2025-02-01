Ветеранов Великой Отечественной войны в Дзержинске наградят почетным званием

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Дума Дзержинска одобрила предложение мэра Михаила Клинкова о награждении ветеранов Великой Отечественной войны званием "Почетный гражданин города Дзержинск". Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.
Предложение было озвучено главой города на внеочередном заседании думы, которое состоялось в связи с внесением поправок в городской бюджет.
"Мы полностью поддерживаем данную инициативу", — заявила председатель дзержинской думы Виктория Николаева.
Она подчеркнула, что в настоящее время в городе проживает восемь участников Великой Отечественной войны. По словам спикера гордумы, жители Дзержинска выражают благодарность ветеранам за их героизм и преданность Родине. Аппарат думы займется подготовкой необходимых документов для присвоения почетного звания ветеранам.
Напомним, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее обсудил с участницей Сталинградской битвы Александрой Алексеевной Нестеренко инициативу о присвоении звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" всем фронтовикам, проживающим в городе.
Ранее сообщалось, что гордума одобрила присвоение 30 нижегородцам звания Почетного ветерана.
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