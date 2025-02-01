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Политика

Ветеранов Великой Отечественной войны в Дзержинске наградят почетным званием

05 февраля 2025 19:47  [99] Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Дума Дзержинска одобрила предложение мэра Михаила Клинкова о награждении ветеранов Великой Отечественной войны званием "Почетный гражданин города Дзержинск". Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Предложение было озвучено главой города на внеочередном заседании думы, которое состоялось в связи с внесением поправок в городской бюджет.

"Мы полностью поддерживаем данную инициативу", — заявила председатель дзержинской думы Виктория Николаева.

Она подчеркнула, что в настоящее время в городе проживает восемь участников Великой Отечественной войны. По словам спикера гордумы, жители Дзержинска выражают благодарность ветеранам за их героизм и преданность Родине. Аппарат думы займется подготовкой необходимых документов для присвоения почетного звания ветеранам.

Напомним, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее обсудил с участницей Сталинградской битвы Александрой Алексеевной Нестеренко инициативу о присвоении звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" всем фронтовикам, проживающим в городе.

Ранее сообщалось, что гордума одобрила присвоение 30 нижегородцам звания Почетного ветерана.

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Теги:
Ветераны ВОВ
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