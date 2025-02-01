Школы построят в Нижнем Новгороде и Кстове Экономика

Совет по земельным и имущественным вопросам при правительстве Нижегородской области 5 февраля утвердил 20 заявок на предоставление земельных участков.

Инвесторы планируют создать свыше 400 новых рабочих мест и инвестировать около 6,2 млрд рублей в проекты развития.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, наиболее значимым решением стало утверждение выделения земли для строительства двух школ.

"Нижегородские власти придают большое значение этому вопросу. Одна школа будет построена в Нижнем Новгороде на 800 учеников, а другая в Кстовском районе на 1500 мест", - уточнил он.

Новые школы появятся в пятом микрорайоне "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде и на улице Магистральной в Кстове.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов добавил, что большинство утвержденных проектов касаются развития промышленности, логистики и туризма. Он подчеркнул, что регион нуждается в увеличении количества гостиниц не только в Нижнем Новгороде, но и в других туристических зонах. Так, в Борском округе запланирована база активного отдыха, а в Городецком – работающий круглогодично туристический комплекс.

В частности, объем вложений в проект в Борском округе составит 30 млн рублей (инициатор проекта – ООО "Урбан-Град"), площадь участка – 10 254 квадратных метра, сроки реализации – три года.

Также Совет утвердил участки в Дзержинске под строительство производственно-складского комплекса для изготовления крупных железобетонных конструкций (ООО "Техностройкомплекс", 145 235 квадратных метров, пять лет, 630 млн рублей), мебельного цеха (ООО "Комфорт", 4 489 квадратных метров, пять лет, 45 млн рублей), завода по выпуску железобетонных изделий (ООО "ДСК Альянс", 21 102 квадратных метра, пять лет, 70 млн рублей), комплекса по производству автомобильных кузовов (ООО "Автомаксстрой", 32 991 квадратный метр, 33 месяца, 186,6 млн рублей), цеха по производству сухих строительных смесей (ООО "Универсал-ресурс", 89 714 квадратных метров, пять лет, 180 млн рублей), комплекса по производству натуральных эфирных масел (ООО "Потенциал 2014", 200 165 квадратных метров, 33 месяца, 574,4 млн рублей) и производственного комплекса по созданию тентов, брезента и сеток на улице Новополевая в Нижнем Новгороде (ООО "ПСК Вектор", 137 735 квадратных метров, 31 месяц, 181,5 млн рублей).