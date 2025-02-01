Нашествия змей из-за теплой зимы в Нижегородской области не будет Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нашествия змей из-за теплой зимы в Нижегородской области не будет, сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на доцента кафедры ботаники и зоологии ННГУ имени Н.И. Лобачевского Андрея Лебединского

По словам эксперта, раньше времени не стоит паниковать, поскольку в ближайшее время не ожидается массового пробуждения змей, и повышение температуры не приведёт к увеличению их популяции. Несмотря на потепление, змеи остаются в местах, где температура не опускается ниже нуля.

"Для них не имеет значения, +5°C или -5°C — они всё равно находятся в лесной подстилке, в норах или под корнями", — пояснил доцент.

Напомним, в Нижегородской области распространены только три вида змей: медянка обыкновенная, уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Они обитают повсеместно в области, а размножаются весной и в первой половине лета. При этом медянка и гадюка занесены в Красную книгу Нижегородской области. Соответственно, за их уничтожение нижегородцев могут привлечь к административной ответственности (штраф от 2500 рублей).

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