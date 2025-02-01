Смертельно опасным алкоголем торгуют в жилом доме в Сормове

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Алкогольный суррогат, который превращает людей в безвольных существ, лишает их возможности двигаться, а затем приводит к смерти, на протяжении долгого времени продается в Сормовском районе.
По данным программы "Кстати" (16+), в одном из многоквартирных домов, который находится в 50 метрах от детского сада, уже несколько лет открыто продают "палёнку". Это не просто водка, а технический спирт с добавлением димедрола — смертельно опасного яда.
По словам местных жителей, торговая точка находится в подъезде дома, который был специально переоборудован под эти цели. Перед входом в подъезд установлены камеры видеонаблюдения, есть звонок, а в двери подъезда проделано окошко для выдачи фальсификата. Люди с низкой социальной ответственностью звонят в дверь и через окошко передают деньги, взамен получают пластиковую бутылку без каких-либо опознавательных наклеек. Сам торговец живет в квартире на втором этаже того же дома.
Те, кто постоянно употребляют купленную там опасную продукцию, жалуются на плохое самочувствие. Но продолжают это делать из-за низкой стоимости напитка.
В "Кстати" уточнили, что прибывшие на место оперативники пообещали устроить проверку по факту незаконной торговли.
Ранее сообщалось, что три бара опечатали в Нижнем Новгороде из-за нелегальной продажи алкоголя.
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