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Происшествия

Смертельно опасным алкоголем торгуют в жилом доме в Сормове

06 февраля 2025 13:19  [80] Происшествия

Фото: стоп-кадр программы "Кстати..."

Алкогольный суррогат, который превращает людей в безвольных существ, лишает их возможности двигаться, а затем приводит к смерти, на протяжении долгого времени продается в Сормовском районе.

По данным программы "Кстати" (16+), в одном из многоквартирных домов, который находится в 50 метрах от детского сада,  уже несколько лет открыто продают "палёнку". Это не просто водка, а технический спирт с добавлением димедрола — смертельно опасного яда.

По словам местных жителей, торговая точка находится в подъезде дома, который был специально переоборудован под эти цели. Перед входом в подъезд установлены камеры видеонаблюдения, есть звонок,  а в двери подъезда проделано окошко для выдачи фальсификата. Люди с низкой социальной ответственностью звонят в дверь и через окошко передают деньги, взамен получают пластиковую бутылку без каких-либо опознавательных наклеек.  Сам торговец живет в квартире на втором этаже того же дома.

Те, кто постоянно употребляют купленную там опасную продукцию, жалуются на плохое самочувствие. Но продолжают это делать из-за низкой стоимости напитка.

В "Кстати" уточнили, что прибывшие на место оперативники пообещали устроить проверку по факту незаконной торговли.

Ранее сообщалось, что три бара опечатали в Нижнем Новгороде из-за нелегальной продажи алкоголя.

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Теги:
Алкоголь Смертность Сормовский район
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