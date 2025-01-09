Три бара опечатали в Нижнем Новгороде из-за нелегальной продажи алкоголя

Фото:
Три бара временно закрыли в Нижнем Новгороде из-за нарушений правил продажи алкоголя. Как сообщается в Telegram-канале ГУФССП по Нижегородской области, во время проверок в питейных заведениях обнаружили продажу алкоголя без разрешений и документов..
На основании этих нарушений были составлены протоколы. Суд признал юридические лица виновными и принял решение о приостановке их деятельности на 90 дней, а также об уничтожении изъятой алкогольной продукции.
В качестве меры обеспечения исполнения решения суда помещения и входные группы баров были опечатаны судебными приставами.
Ранее сообщалось, что сеть "разливаек" закрыли в Нижнем Новгороде за продажу нелегального алкоголя.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+