Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
17 января 2025 16:16  [88] Три бара опечатали в Нижнем Новгороде из-за нелегальной продажи алкоголя
17 января 2025 11:40  [323] "Нижегородская областная фармация" приобрела ТЦ "Этажи" на Белинке
17 января 2025 10:58  [198] Тариф, укрепляющий семейные отношения, стал самым быстрорастущим в "Ростелекоме"
16 января 2025 16:54  [301] Техника для безопасности: модернизация автопарка "Транснефть-Верхняя Волга"
16 января 2025 12:39  [266] "Ростелеком" поможет подготовиться к ЕГЭ в онлайн-формате
15 января 2025 17:10  [424] Суд выводит активы экс-руководителей нижегородского Радиотехбанка из-под ареста
15 января 2025 08:19  [1391] Нижегородские "Волги" могут получить навигацию от "Яндекса"
14 января 2025 18:13  [824] Нижегородец Вадим Воробьев покинул пост исполнительного директора ЛУКОЙЛа
14 января 2025 14:29  [475] Каждый пятый офисный сотрудник в Нижегородской области не проходил инструктаж по информационной безопасности
14 января 2025 12:04  [893] Нижегородский завод зарегистрировал права на бренд "Volga"
Бизнес

Три бара опечатали в Нижнем Новгороде из-за нелегальной продажи алкоголя

17 января 2025 16:16  [88] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Три бара временно закрыли в Нижнем Новгороде из-за нарушений правил продажи алкоголя. Как сообщается в Telegram-канале ГУФССП по Нижегородской области, во время проверок в питейных заведениях обнаружили продажу алкоголя без разрешений и документов..

На основании этих нарушений были составлены протоколы. Суд признал юридические лица виновными и принял решение о приостановке их деятельности на 90 дней, а также об уничтожении изъятой алкогольной продукции.

В качестве меры обеспечения исполнения решения суда помещения и входные группы баров были опечатаны судебными приставами. 

Ранее сообщалось, что сеть "разливаек" закрыли в Нижнем Новгороде за продажу нелегального алкоголя.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь лицензии Торговля
Поделиться:
Новости по теме
30 декабря 2024 11:55  [890] Сеть "разливаек" закрыли в Нижнем Новгороде за продажу нелегального алкоголя
11 декабря 2024 13:40  [883] Продажу алкоголя по QR-коду на "Госуслугах" предложили ввести в России
09 декабря 2024 10:06  [748] Производство слабоалкогольной продукции в России снизилось на 53%
18 ноября 2024 13:21  [802] Розничные продажи алкоголя обновили российский исторический максимум
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph