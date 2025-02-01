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Общество

Права 550 обманутых дольщиков восстановили в Нижегородской области

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Права 550 обманутых дольщиков восстановили в Нижегородской области

Права 550 обманутых дольщиков восстановили в Нижегородской области

В 2024 году в России завершено строительство 53 проблемных многоквартирных домов, благодаря чему 10,7 тысячи дольщиков получили свои квартиры. В их числе 550 жителей Нижегородской области, которые долгие годы ожидали заселения.  

Согласно данным министерства строительства региона, в Нижнем Новгороде введены в эксплуатацию три жилых дома: ЖК "Гелиос", ЖК "Приокский" и многоквартирный дом на Полтавской, 15. Еще две новостройки – ЖК "Дом на Горького" и ЖК "Июль" – находятся на финальной стадии строительства.  

Финансирование завершения строительства осуществлялось с помощью федеральных и региональных механизмов поддержки. Одним из ключевых инструментов стал Фонд развития территорий (ФРТ), который обеспечивает достройку объектов или выплату компенсаций дольщикам.  

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что защита прав обманутых дольщиков остается одним из приоритетов правительства. С 2019 года благодаря механизмам ФРТ удалось восстановить права 254 тысяч человек, которые ранее столкнулись с проблемами из-за действий недобросовестных застройщиков.  

В 2024 году новые квартиры получили жители 14 регионов России. Наибольшее число домов достроили в Ленинградской области (10 объектов), Красноярском крае (9 домов), Краснодарском крае (5 домов), Пермском крае (6 домов) и Новосибирской области (3 дома).  

В Нижегородской области за год удалось решить проблему 550 дольщиков, из которых 484 проживают в Нижнем Новгороде, а 66 – в Дзержинске. Работы по завершению строительства продолжаются.

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Теги:
Долгострои Жилье
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