Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2025 15:16  [57] Нижегородские медсестры через суд добились выплат почти на 1 млн рублей
06 февраля 2025 14:58  [75] Нижегородцам предложили поделиться книгами о Великой Отечественной войне
06 февраля 2025 14:24  [122] Пять бойцов СВО из Нижегородской области вернулись из украинского плена
06 февраля 2025 14:01  [111] Нашествия змей из-за теплой зимы в Нижегородской области не будет
06 февраля 2025 13:46  [130] Участника СВО Евгения Семерикова похоронят в Сеченове 7 февраля
06 февраля 2025 13:34  [129] Права 550 обманутых дольщиков восстановили в Нижегородской области
06 февраля 2025 13:00  [134] Табличку с ошибкой в названии Актюбинской убрали с фасада дома
06 февраля 2025 12:52  [164] 10 тонн сливочного масла с неизвестным составом нашли в Нижегородской области
06 февраля 2025 12:40  [136] Новая благоустроенная площадь появилась в Арзамасе
06 февраля 2025 12:11  [156] В навашинской школе установили "Парту Героя" в честь участника СВО Романа Черёмухина
Общество

Нижегородцам предложили поделиться книгами о Великой Отечественной войне

06 февраля 2025 14:58  [75] Общество

В Нижегородской области началась акция по сбору книг о Великой Отечественной войне, включая детскую литературу. По информации пресс-службы ГЖД, прием изданий продлится до 15 апреля.

Собранные книги направятся в дорожные научно-технические библиотеки Горьковской железной дороги. В мае на крупных железнодорожных вокзалах состоится акция "Книга в дорогу" под лозунгом "Память сильнее времени", посвященная 80-летию Победы.

Книги будут доступны для пассажиров, каждый сможет выбрать понравившееся издание и взять его с собой в поездку. Кроме того, вместе с книгами пассажирам подарят георгиевские ленты, стикеры с символикой Победы и закладки.

Издания о ВОВ принимаются по следующим адресам:
г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д.1А, тел.: +7 (831) 248-38-65
г. Нижний Новгород, микрорайон Горький-Сортировочный, станция Кондукторская, административный корпус ТЧ-6, тел.: +7 (831) 248-13-80.

Ранее сообщалось, что военный самолет времен ВОВ обнаружен в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны ВОВ Книги
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2025 16:48  [251] Всероссийский научный диктант "Наука во имя Победы" пройдет 8 февраля
31 января 2025 18:51  [606] "Единая Россия" организует серию мероприятий в год 80-летия Великой Победы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph