Нижегородцам предложили поделиться книгами о Великой Отечественной войне Общество

В Нижегородской области началась акция по сбору книг о Великой Отечественной войне, включая детскую литературу. По информации пресс-службы ГЖД, прием изданий продлится до 15 апреля.

Собранные книги направятся в дорожные научно-технические библиотеки Горьковской железной дороги. В мае на крупных железнодорожных вокзалах состоится акция "Книга в дорогу" под лозунгом "Память сильнее времени", посвященная 80-летию Победы.

Книги будут доступны для пассажиров, каждый сможет выбрать понравившееся издание и взять его с собой в поездку. Кроме того, вместе с книгами пассажирам подарят георгиевские ленты, стикеры с символикой Победы и закладки.

Издания о ВОВ принимаются по следующим адресам:

г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д.1А, тел.: +7 (831) 248-38-65

г. Нижний Новгород, микрорайон Горький-Сортировочный, станция Кондукторская, административный корпус ТЧ-6, тел.: +7 (831) 248-13-80.

Ранее сообщалось, что военный самолет времен ВОВ обнаружен в Нижегородской области.