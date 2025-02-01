Нижегородцам предложили поделиться книгами о Великой Отечественной войне

В Нижегородской области началась акция по сбору книг о Великой Отечественной войне, включая детскую литературу. По информации пресс-службы ГЖД, прием изданий продлится до 15 апреля.
Собранные книги направятся в дорожные научно-технические библиотеки Горьковской железной дороги. В мае на крупных железнодорожных вокзалах состоится акция "Книга в дорогу" под лозунгом "Память сильнее времени", посвященная 80-летию Победы.
Книги будут доступны для пассажиров, каждый сможет выбрать понравившееся издание и взять его с собой в поездку. Кроме того, вместе с книгами пассажирам подарят георгиевские ленты, стикеры с символикой Победы и закладки.
Издания о ВОВ принимаются по следующим адресам:
г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д.1А, тел.: +7 (831) 248-38-65
г. Нижний Новгород, микрорайон Горький-Сортировочный, станция Кондукторская, административный корпус ТЧ-6, тел.: +7 (831) 248-13-80.
Ранее сообщалось, что военный самолет времен ВОВ обнаружен в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+