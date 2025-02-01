Как идет ремонт путепровода у Мызинского моста, рассказали нижегородцам Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Капитальный ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде вышел в активную фазу. Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей". Работы проходят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который стал продолжением программы "Безопасные качественные дороги".

Мызинский путепровод, как и одноименный мост, играет ключевую роль в транспортной системе региона, соединяя участки федеральной трассы М-7. Интенсивность движения здесь достигает 120 тысяч автомобилей в сутки. Сооружение эксплуатируется почти 45 лет, и постоянное увеличение нагрузки привело к износу конструкций.

Первый этап капитального ремонта включает полную замену балок на первом и четвертом пролетах. Заместитель генерального директора МКУ "ГУММиД" Илья Беба отметил, что эти балки, являющиеся основой для дорожного полотна, исправно служили более полувека, но теперь требуют обновления из-за коррозии арматуры и выявленных дефектов. Уже демонтировано 12 балок, и работы продолжаются без ущерба для безопасности движения.

Главный инженер компании-подрядчика Сергей Чернов пояснил, что на объекте задействованы кран грузоподъемностью до 230 тонн и бригада из 15 человек в смену. В первую очередь демонтировали плиту проезжей части, сняли старый асфальт и выравнивающий слой. Сейчас ведется демонтаж консолей и установка новых подферменников, после чего начнется монтаж балок, армирование и бетонирование.

Для снижения неудобств для водителей движение по путепроводу не перекрывают полностью, а ограничивают лишь частично. На данный момент проезд организован по четырем полосам – по две в каждую сторону. Специалисты призывают автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим при движении вблизи ремонтируемого участка.

Работы планируется завершить к декабрю 2026 года. Подобная схема капитального ремонта ранее была успешно реализована на 4-м километре Московского шоссе, где движение возобновили на три месяца раньше срока.