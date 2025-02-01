Авария на Мызинском мосту собрала гигантскую пробку в Нижнем Новгороде

Огромная пробка образовалась на Мызинском мосту из-за дорожно-транспортного происшествия.
По данным сервиса "Яндекс Навигатор", затруднение движения наблюдается в направлении нижней части Нижнего Новгорода. Длина затора, по некоторым данным, около 2,5 км.
В социальных сетях нижегородцы сообщают, что авария произошла с участием двух автомобилей. Есть ли пострадавшие в ДТП - неизвестно.
Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода столкнулись два трамвая.
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