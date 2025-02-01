Мост через Керженец в Семеновском районе отремонтируют в 2025 году Общество

Мост через реку Керженец в Семеновском округе планируется отремонтировать в 2025 году. Об этом представители администрации Семенова сообщили в соцсети, отвечая на вопросы нижегородцев.

Ранее жители региона пожаловались на плохое состояние переправы, ведущей к социальному учреждению - "Областному центру социальной помощи семьи и детям "Юный нижегородец" в поселке Керженец. Нижегородцы недовольны общим состоянием моста, а также разбитым дорожным покрытием на нем.

Как отметили представители Семеновского муниципалитета, во втором квартале 2025 года запланирован комиссионный осмотр моста, с последующим ремонтом.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали о ходе ремонта путепровода у Мызинского моста.