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Мост через Керженец в Семеновском районе отремонтируют в 2025 году

07 февраля 2025 11:14  [1] Общество

Мост через реку Керженец в Семеновском округе планируется отремонтировать в 2025 году. Об этом представители администрации Семенова сообщили в соцсети, отвечая на вопросы нижегородцев.

Ранее жители региона пожаловались на плохое состояние переправы, ведущей к социальному учреждению - "Областному центру социальной помощи семьи и детям "Юный нижегородец" в поселке Керженец. Нижегородцы недовольны общим состоянием моста, а также разбитым дорожным покрытием на нем.

Как отметили представители Семеновского муниципалитета, во втором квартале 2025 года запланирован комиссионный осмотр моста, с последующим ремонтом.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали о ходе ремонта путепровода у Мызинского моста.

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Теги:
Мосты Ремонтные работы Семеновский городской округ
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