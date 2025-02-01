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Общество

Пешеходный мост через Почаинский овраг будет установлен до конца 2025 года

06 февраля 2025 09:37  [139] Общество

Фото: Мишина Кира

Новый пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде будет установлен до начала 2026 года. Как сообщает pravda-nn.ruгосударственная экспертиза одобрила проектные решения по созданию моста и его технологическим процессам. В настоящее время подрядчик занимается установкой буронабивных свай, которые станут основой опор будущего моста. На данный момент работы выполнены на 33%.

Открытие моста запланировано на конец декабря 2025 года, одновременно с завершением благоустройства террасного парка в Почаинском овраге.

Предыдущий пешеходный мост через Почаинский овраг был демонтирован в июле 2024 года. Его построили в 1934 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. С годами он стал аварийным. Реконструкция или капитальный ремонт старого моста были невозможны.

Напомним, контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге, реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерную защиту склона заключен в конце 2022 года. Генеральным подрядчиком выступает ГП НО "ДиРОН".

Ранее сообщалось, что сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство Почаинский овраг
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