Пешеходный мост через Почаинский овраг будет установлен до конца 2025 года Общество

Фото: Мишина Кира

Новый пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде будет установлен до начала 2026 года. Как сообщает pravda-nn.ru, государственная экспертиза одобрила проектные решения по созданию моста и его технологическим процессам. В настоящее время подрядчик занимается установкой буронабивных свай, которые станут основой опор будущего моста. На данный момент работы выполнены на 33%.

Открытие моста запланировано на конец декабря 2025 года, одновременно с завершением благоустройства террасного парка в Почаинском овраге.

Предыдущий пешеходный мост через Почаинский овраг был демонтирован в июле 2024 года. Его построили в 1934 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. С годами он стал аварийным. Реконструкция или капитальный ремонт старого моста были невозможны.

Напомним, контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге, реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерную защиту склона заключен в конце 2022 года. Генеральным подрядчиком выступает ГП НО "ДиРОН".

Ранее сообщалось, что сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны.