Администрация Дзержинска направит более 1 млн рублей на охрану кладбища

Администрация Дзержинска Нижегородской области объявила электронный аукцион по выбору подрядчика, который займется охраной муниципального кладбища (поселок Свердлова). Информация о проведении торгов размещена на сайте госзакупок.
Согласно документации, начальная цена контракта составляет 1 млн 109 тыс. рублей. Будущий победитель будет обязан обеспечить круглосуточную охрану вверенной территории с 1 марта 2025 по 1 января 2026 года.
Среди объектов, которые предстоит охранять, значатся административное здание, объекты недвижимости - сооружения - кладбища (13 шт.), трактор, ковш к погрузчику и иное техническое оборудование.
Кроме того, подрядчик обязуется организовать систему видеонаблюдения на кладбище.
Итоги торгов подведут 14 февраля.
Ранее сообщалось, что колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.
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