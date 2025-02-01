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Общество

Администрация Дзержинска направит более 1 млн рублей на охрану кладбища

09 февраля 2025 09:00  [4] Общество

Администрация Дзержинска Нижегородской области объявила электронный аукцион по выбору подрядчика, который займется охраной муниципального кладбища (поселок Свердлова). Информация о проведении торгов размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, начальная цена контракта составляет 1 млн 109 тыс. рублей. Будущий победитель будет обязан обеспечить круглосуточную охрану вверенной территории с 1 марта 2025 по 1 января 2026 года. 

Среди объектов, которые предстоит охранять, значатся административное здание, объекты недвижимости - сооружения - кладбища (13 шт.), трактор, ковш к погрузчику и иное техническое оборудование.

Кроме того, подрядчик обязуется организовать систему видеонаблюдения на кладбище.

Итоги торгов подведут 14 февраля.

Ранее сообщалось, что колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кладбище
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