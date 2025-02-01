Red Wings запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми Общество

Red Wings этой весной начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Грузию, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты в Батуми стартуют 26 апреля – вылеты запланированы по субботам, обратные рейсы из Батуми будут выполняться по воскресеньям. С 28 мая добавится еще один рейс: из Нижнего Новгорода по средам, из Батуми – по четвергам. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

Маршрут в Тбилиси откроется 28 апреля. Самолеты будут отправляться из Нижнего Новгорода по понедельникам, обратные рейсы – по вторникам. С 5 июня в расписании появится дополнительный рейс по четвергам в Тбилиси и по пятницам обратно. Время в пути – 3 часа 20 минут.

Ранее сообщалось, что с конца апреля Red Wings возобновит перелеты в Стамбул.