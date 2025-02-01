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Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода назвал самые пунктуальные авиакомпании 2024 года

03 февраля 2025 11:28  [144] Общество

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова подвел итоги пунктуальности авиакомпаний, выполнявших рейсы в течение 2024 года.

Информацию предоставили в пресс-службе воздушной гавани.

Анализ данных охватил регулярные и чартерные рейсы с 1 января по 31 декабря. Для определения лидеров использовался критерий отклонения времени вылета более чем на 15 минут (за исключением задержек по погодным условиям).

Компании оценивались в трех категориях:
- российские авиаперевозчики с ежедневными или многократными рейсами,
- российские авиакомпании с менее чем 360 рейсами в год,
- зарубежные авиаперевозчики.

Среди авиакомпаний, выполняющих рейсы ежедневно или несколько раз в день, лидером второй год подряд остается "Аэрофлот", обеспечивший своевременность 93,9% полетов. Второе место заняла "Россия", а третье – "Икар".

В категории перевозчиков с менее чем 360 рейсами в год на первую строчку поднялась NordStar, которая годом ранее занимала второе место. В 2024 году компания выполнила 95,2% рейсов без задержек. Второе место заняла "Сибирь", третье – "Азимут".

Среди иностранных авиакомпаний лучшим по пунктуальности перевозчиком в нижегородском аэропорту стала UZBEKISTAN AIRWAYS, которая отправила 92,3% рейсов строго по расписанию.

Ранее сообщалось, что все российские авиакомпании предоставят скидку 50% на детские билеты с 10 января.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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