Смертность нижегородцев с онкологией рекордно снизилась до 14,3% за год Общество

В рамках Недели профилактики онкологических заболеваний территориальный фонд ОМС Нижегородской области опубликовал информацию о расходах на лечение пациентов с раком. Как уточнил редактор "Стационар пресс" Алексей Никонов, медпомощь предоставляется в поликлиниках, круглосуточных и дневных стационарах.

В 2024 году хирурги круглосуточных стационаров выполнили более 10 тысяч операций по удалению злокачественных опухолей. Более 40 тысяч обращений нижегородцев к онкологам поликлиник касались уточнения диагнозов и контроля терапии.

На лечение онкобольных осталось около 6,5 млрд рублей, где основную часть составляют расходы на химио- и лучевую терапию, часто проводимую в дневных стационарах без необходимости госпитализации.

Летальность за год в регионе достигла рекордно низкого уровня, снизившись с 16,7% до 14,3%. В ТФОМС подчеркнули значимость своевременной диагностики и профилактических осмотров для раннего выявления возможных рисков развития злокачественных новообразований.

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