Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2025 12:27  [57] Выходные в Нижнем Новгороде будут снежными и морозными
07 февраля 2025 12:13  [88] Смертность нижегородцев с онкологией рекордно снизилась до 14,3% за год
07 февраля 2025 11:59  [104] Нижегородские волонтеры спасают найденного в гаражах щенка с травмированной лапой
07 февраля 2025 11:34  [112] Дистанционное обучение в вузе: почему студенты выбирают этот формат?
07 февраля 2025 11:14  [136] Мост через Керженец в Семеновском районе отремонтируют в 2025 году
07 февраля 2025 10:58  [145] Red Wings запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми  
07 февраля 2025 10:29  [152] 12% школ Нижегородской области требуют капремонта
07 февраля 2025 10:21  [137] ГК "Эн+ Тепло Волга" в два раза сократила время на неплановый ремонт теплосетей
07 февраля 2025 10:15  [179] Парковку на двух улицах Нижнего Новгорода ограничат с 27 февраля
07 февраля 2025 09:55  [257] Нижегородцы простятся с основателем радиохолдинга Алексеем Малышевым 7 февраля
Общество

Смертность нижегородцев с онкологией рекордно снизилась до 14,3% за год

07 февраля 2025 12:13  [88] Общество

В рамках Недели профилактики онкологических заболеваний территориальный фонд ОМС Нижегородской области опубликовал информацию о расходах на лечение пациентов с раком. Как уточнил редактор "Стационар пресс" Алексей Никонов, медпомощь предоставляется в поликлиниках, круглосуточных и дневных стационарах.

В 2024 году хирурги круглосуточных стационаров выполнили более 10 тысяч операций по удалению злокачественных опухолей. Более 40 тысяч обращений нижегородцев к онкологам поликлиник касались уточнения диагнозов и контроля терапии.

На лечение онкобольных осталось около 6,5 млрд рублей, где основную часть составляют расходы на химио- и лучевую терапию, часто проводимую в дневных стационарах без необходимости госпитализации.

Летальность за год в регионе достигла рекордно низкого уровня, снизившись с 16,7% до 14,3%. В ТФОМС подчеркнули значимость своевременной диагностики и профилактических осмотров для раннего выявления возможных рисков развития злокачественных новообразований.

Ранее нижегородцам рассказали, как получить бесплатные лекарства.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение лекарства
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2025 09:26  [395] Профилактика онкологии: какие обследования нужно проходить каждому
01 июля 2024 17:21  [760] Около 500 тысяч нижегородцев прошли профосмотры за 6 месяцев 2024 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph