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Общество

Около 500 тысяч нижегородцев прошли профосмотры за 6 месяцев 2024 года

01 июля 2024 17:21  [68] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 500 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию и профмедосмотры в январе–июне 2024 года.

Как сообщает региональный Минздрав, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 15%.

С начала года пациентам в возрасте от 18 до 40 лет, которые проходят диспансеризацию, стал доступен скрининг репродуктивного здоровья. На данный момент этот вид обследования прошли более 13 тысяч человек.

Согласно информации, при проведении профилактических осмотров у каждого второго пациента обнаруживают заболевания или отклонения в здоровье. Так, с января по июнь текущего года у нижегородцев выявлено примерно 11 тысяч случаев болезней системы кровообращения, более 1,4 тысячи случаев заболеваний органов дыхания, более 1,3 тысячи случаев сахарного диабета, а также свыше 1,2 тысячи случаев заболеваний пищеварительной системы. Онкология обнаружена у 500 человек.

Напомним, профилактические медосмотры пациенты могут проходить ежегодно. В то время как диспансеризация проводится один раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для лиц старше 40 лет.

Записаться на диспансеризацию можно в регистратуре поликлиники по месту прикрепления, через call-центр поликлиники, через единую региональную информационно-справочную службу по номеру "122", а также через региональный Портал пациента и через Госуслуги.

Работа по организации профилактических осмотров и диспансеризации населения проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта "Здравоохранение".

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что почти 20 амбулаторий появится в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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