Профилактика онкологии: какие обследования нужно проходить каждому Общество

За последние десять лет в Нижегородской области уровень ранней диагностики онкологических заболеваний вырос на 40,9%. Это означает, что все больше пациентов узнают о болезни на I–II стадии, когда лечение наиболее эффективно.

О том, какую роль играет профилактика и своевременные обследования, рассказала заместитель главного врача Нижегородского онкологического диспансера Наталья Белоглазова.

Почему важно проходить диспансеризацию

"Диспансеризация и профилактика онкологических заболеваний играют ключевую роль в сохранении здоровья, — говорит Наталья Алексеевна. — Регулярные осмотры позволяют обнаружить опухолевый процесс на ранних стадиях, когда шансы на выздоровление наиболее высоки".

В программу диспансеризации входит онкоскрининг по восьми наиболее распространенным видам рака. Это обследования на рак шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника, желудка, кожи, легких и полости рта.

"Врач во время осмотра может выявить индивидуальные факторы риска, связанные с образом жизни или наследственностью, и порекомендовать меры для их снижения", — поясняет онколог.

Что помогает снизить риск онкологии

Одним из основных способов профилактики является здоровый образ жизни. Он включает в себя несколько важных аспектов:

1. Правильное питание.

"Рацион, богатый овощами, фруктами, цельными злаками и с низким содержанием насыщенных жиров, помогает снизить вероятность развития некоторых видов рака, — объясняет специалист. — А вот красное мясо и полуфабрикаты стоит употреблять реже".

2. Физическая активность. Регулярные нагрузки поддерживают нормальный вес и уменьшают риски.

3. Отказ от вредных привычек.

"Курение — один из главных факторов риска для развития злокачественных опухолей, — предупреждает врач. — Чрезмерное употребление алкоголя тоже увеличивает вероятность онкологии".

4. Вакцинация. Прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) снижает риск рака шейки матки, а вакцинация от гепатита B защищает от рака печени.

Обследования, которые могут спасти жизнь

"Раннюю диагностику невозможно переоценить, — подчеркивает Белоглазова. — Обязательно проходите скрининговые тесты, такие как маммография, колоноскопия и ПАП-тест. Эти исследования помогают обнаружить предопухолевые изменения и вовремя начать лечение".

Кроме того, врач советует не пренебрегать самообследованием. Например, женщины могут самостоятельно проверять молочные железы и при малейших изменениях обращаться к специалисту.

"Каждый человек должен заботиться о своем здоровье, — заключает онколог. — Важно прислушиваться к рекомендациям врачей, проходить профилактические осмотры и не игнорировать тревожные симптомы. Ведь чем раньше выявлена болезнь, тем выше шансы на полное выздоровление".

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