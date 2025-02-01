640 человек эвакуировали из школы в Верхних Печерах 7 февраля Происшествия

640 человек эвакуировали из школы в Верхних Печерах 7 февраля

Система пожарной сигнализации "Стрелец-мониторинг" сработала школе №7 на Верхнепечерской улице Нижнего Новгорода утром 7 февраля. Как сообщили в региональном управлении МЧС, там произошло задымление.

Прибывшие на место пожарные установили, что причиной инцидента стало задымление светильника на первом этаже в кабинете тренера. Огонь быстро потушил педагог с помощью огнетушителя, благодаря чему возгорание не распространилось.

Из школы эвакуировали 640 человек, из них 600 детей. После проверки помещения ученики и персонал вернулись к занятиям, учебный процесс продолжился в штатном режиме. Помощь пожарных не потребовалась.

Напомним, в середине января в нижегородские суды и школы поступили сигналы о минировании.