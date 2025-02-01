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Происшествия

640 человек эвакуировали из школы в Верхних Печерах 7 февраля

07 февраля 2025 12:37  [1] Происшествия
640 человек эвакуировали из школы в Верхних Печерах 7 февраля

640 человек эвакуировали из школы в Верхних Печерах 7 февраля

Система пожарной сигнализации "Стрелец-мониторинг" сработала школе №7 на Верхнепечерской улице Нижнего Новгорода утром 7 февраля. Как сообщили в региональном управлении МЧС, там произошло задымление.

Прибывшие на место пожарные установили, что причиной инцидента стало задымление светильника на первом этаже в кабинете тренера. Огонь быстро потушил педагог с помощью огнетушителя, благодаря чему возгорание не распространилось.  

Из школы эвакуировали 640 человек, из них 600 детей. После проверки помещения ученики и персонал вернулись к занятиям, учебный процесс продолжился в штатном режиме. Помощь пожарных не потребовалась.

Напомним, в середине января в нижегородские суды и школы поступили сигналы о минировании.

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Теги:
МЧС Школы Эвакуация
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