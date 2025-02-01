Реконструкция трамвайных путей на Окском съезде начнется 17 февраля Общество

Фото: Анастасия Назарова

С 17 февраля в Нижнем Новгороде стартуют работы по обновлению трамвайной инфраструктуры на Окском съезде. Концессионер планирует завершить реконструкцию участка от улицы Красносельской до Молитовского моста к сентябрю 2025 года. Сам мост работы не затронут, сообщили журналистам в ЦРТС.

На время ремонта изменится схема движения трамваев. Маршрут №27 будет курсировать от депо №1 по улице Надежды Сусловой до кольца на улице Маслякова. Движение №21 временно приостановят, а его составы перераспределят на маршрут №3 (Парк Дубки – Московский вокзал).

Чтобы связать заречную и нагорную части города, вводится новый автобусный маршрут А-42 (площадь Комсомольская – площадь Горького). На линии будут работать четыре автобуса среднего класса.

Ранее сообщалось о старте первого за 45 лет ремонта Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде.

Также недавно выяснилось, что проект реконструкции трамвайной линии вдоль территории ГАЗа прошел госэкспертизу.