Нижегородские власти объяснили ситуацию со сбоями в онлайн-дневниках Общество

Фото: Александр Воложанин

Министерство образования и науки Нижегородской области прокомментировало жалобы нижегородских школьников на сбои в работе электронных дневников. В ведомстве заявили, что система функционирует в штатном режиме, а массовых технических неполадок, за исключением сбоя в октябре 2024 года, не зафиксировано.

Ранее ученики из Нижнего Новгорода обратились к Екатерине Мизулиной с жалобой на неисправности в электронных дневниках. Они сообщили, что задания часто не отображаются в ученических аккаунтах, остаются видимыми только преподавателям, а при попытке войти в систему сайт может выдавать ошибку. Также пользователи сталкивались с исчезновением домашних заданий. Проблемы с доступом к электронным дневникам фиксировались и в других регионах, включая Московскую, Саратовскую и Астраханскую области.

Екатерина Мизулина заявила, что направит все жалобы в Минцифры и Минпросвещения для дальнейшего разбирательства.

В региональном минобре НИА "Нижний Новгород" пояснили, что электронный дневник работает во всех школах и колледжах региона – это 870 школ и 74 учреждения среднего профессионального образования. Общее количество пользователей системы превышает 530 тысяч человек.

Единственная крупная техническая неисправность произошла в октябре 2024 года из-за сбоя электропитания в Центре обработки данных. В остальное время сервис функционирует стабильно, обеспечивая доступ всем участникам образовательного процесса. В министерство периодически поступают частные обращения по поводу работы системы, но их количество невелико – с начала 2025 года зарегистрировано 6 подобных жалоб.

В ведомстве отметили: в большинстве случаев трудности пользователей связаны не с работой самого электронного дневника, а с внешними факторами. Среди наиболее распространенных причин проблем называют использование VPN, которое может привести к некорректной передаче данных, ошибки при входе через сайт Госуслуг и сбои на стороне интернет-провайдера.

Пользователям, столкнувшимся с трудностями, рекомендуют обращаться в службу технической поддержки, которая помогает оперативно решить вопросы с доступом и корректной работой сервиса.