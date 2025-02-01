ННГАСУ приступит к созданию "цифровых помощников" для инженеров в 2025 году Общество

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете планируют приступить к созданию "цифровых помощников" для инженеров в 2025 году. Об этом на пресс-конференции к Дню российской науки сообщил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев, на которой присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в минувшем году вуз провел аудит и пересборку своих научных проектов, и в настоящее время готов к реализации задач на базе нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Речь идет, в частности, о создании на базе искусственного интеллекта суверенных продуктов для проектирования объектов капитального строительства. Реализация данной задачи будет проходить в кооперации с крупным федеральным партнером, отметил ректор.

Кроме того, в ННГАСУ в ближайшей перспективе начнут разрабатывать современные инженерные средства защиты территорий от оползней.

Ранее сообщалось, что соглашение о сотрудничестве подписали Корпорация развития Нижегородской области и ННГАСУ.