Производство слабоалкогольной продукции в России снизилось на 53% Экономика

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В России в январе-ноябре производство слабоалкогольной продукции снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой государственной автоматизированной информационная системы (ЕГАИС) учета производства и оборота этилового спирта.

Согласно информации, в этом году в указанный период произвели 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков, в то время как с января по ноябрь прошлого года - 20,29 млн.

Сокращение объемов производства также зафиксировано в категориях "плодовая алкогольная продукция" - на 48,5%, до 5,6 млн декалитров, а также "виноградосодержащие напитки без этилового спирта" - на 62,6%, до 199,4 тысячи декалитров.

При этом в 1,5 раза увеличилось производство "виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом" - 47,1 тысячи декалитров. Производство ликерных вин выросло на 35,9%, до 1,05 млн декалитров, а игристых вин - на 25,7%, до 15,78 млн. Производство виноградных вин увеличилось на 8,6%, до 29,86 млн декалитров.

Производство спиртных напитков, содержащих более 9% спирта, за год увеличилось на 7,8%, до 107,83 млн декалитров. Производство водки выросло на 2,3% до 73,63 млн декалитров, а производство коньяка на 14,4%, до 8,89 млн декалитров.

Отмечается, что в целом производство алкогольной продукции сократилось за год на 1,5% - до 169,94 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что розничные продажи алкоголя обновили российский исторический максимум.