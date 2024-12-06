Продажу алкоголя по QR-коду на "Госуслугах" предложили ввести в России Общество

Фото: Александр Воложанин

В России предложили разрешить продажу алкоголя только по специальной отметке на портале "Госуслуги". С инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР, зампред по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам парламентария, проект поможет сократить количество пьющих молодых людей в регионах. Суть идеи заключается в том, чтобы достигшие 18-летия россияне обследовались у нарколога, который объяснит им последствия чрезмерного употребления спиртного. После беседы все данные будут вноситься в систему "Госуслуги", и в личном профиле появится отметка в виде QR-кода или записи, только при наличии которой можно будет приобретать алкоголь.

В интервью телеканалу "360" Свинцов подчеркнул, что процедура получения QR-кода на "Госуслугах" будет несложной.

"У нас все врачи подключены к единой системе. Врач вводит [информацию] у себя на компьютере в систему самой поликлиники. Поликлиника подключена к общей системе Минздрава. Это единое межведомственное взаимодействие. Врач фиксирует, что ребёнок понял, ребёнок осознал, понимает все возможные последствия [употребления алкоголя]. Дальше это все вносится в единую систему, и данная отметка появляется на портале "Госуслуги", - рассказал депутат.

При покупке алкоголя в магазине нужно будет показывать и паспорт, и отметку на "Госуслугах".

Андрей Свинцов отметил, что дети не понимают всей опасности употребления спиртного, им необходимо жёстко объяснять последствия со статистическими цифрами и доказательной базой. "Здесь действительно нужен специализированный, системный подход", - подчеркнул он.

При этом процедура будет необязательной, но тогда не будет и возможности купить алкоголь.

"Ничего страшного в этом нет. Алкоголь не является каким-то необходимым атрибутом. Не хочешь употреблять алкоголь - да и не ходи к этому наркологу. И вообще забудь про алкоголь", - заключил автор инициативы.