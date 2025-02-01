Подросток из Арзамаса пробовал передать наркотики в конфетах заключенному СИЗО Происшествия

Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

В СИЗО-3 Нижегородской области пресекли попытку передать запрещенные вещества одному из заключенных. Наркотик был спрятан в карамельных конфетах, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

Контрабанду обнаружили в передаче для арестанта СИЗО, расположенного в Вадском округе. Белый порошок был расфасован по небольшим пакетикам и замаскирован внутри конфет "Подушечки".

Правоохранители уже установили личности причастных к передаче. По данным Telegram-канала SHOT, наркотики пытался пронести 17-летний подросток из Арзамаса. Как утверждается, деньги на покупку ему дали родители заключенного, который находится в СИЗО-3.

Собранные материалы переданы полиции для дальнейшего разбирательства.