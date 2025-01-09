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Общество

Нарколог Фаворский рассказал нижегородцам об опасности спайсов и снюсов

29 января 2025 15:24  [115] Общество

Фото: pixabay.com

Современные наркотики, такие как снюсы, соли и спайсы, представляют серьёзную угрозу для здоровья, особенно среди подростков. Как рассказал НИА "Нижний Новгород" Алексей Фаворский, замглавврача Нижегородского областного наркодиспансера, никотин в снюсах содержится в очень высоких дозах, что приводит к раздражительности, снижению внимания и ухудшению памяти.  

Спайсы и соли, содержащие синтетические психоактивные вещества, вызывают тяжёлые нарушения работы мозга, сердца, лёгких и сосудов. В самых тяжёлых случаях передозировка приводит к коме, остановке дыхания и летальному исходу.  

Фаворский подчеркнул, что борьба с зависимостью должна начинаться в семье и дополняться профилактическими мероприятиями в школах и вузах. Также важно, чтобы правоохранительные органы контролировали доступ подростков к запрещённым веществам.  

Подробнее о рисках и профилактике читайте в полной версии статьи.

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Теги:
Медицина и здоровье Наркотики
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