Нарколог Фаворский рассказал нижегородцам об опасности спайсов и снюсов Общество

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Современные наркотики, такие как снюсы, соли и спайсы, представляют серьёзную угрозу для здоровья, особенно среди подростков. Как рассказал НИА "Нижний Новгород" Алексей Фаворский, замглавврача Нижегородского областного наркодиспансера, никотин в снюсах содержится в очень высоких дозах, что приводит к раздражительности, снижению внимания и ухудшению памяти.

Спайсы и соли, содержащие синтетические психоактивные вещества, вызывают тяжёлые нарушения работы мозга, сердца, лёгких и сосудов. В самых тяжёлых случаях передозировка приводит к коме, остановке дыхания и летальному исходу.

Фаворский подчеркнул, что борьба с зависимостью должна начинаться в семье и дополняться профилактическими мероприятиями в школах и вузах. Также важно, чтобы правоохранительные органы контролировали доступ подростков к запрещённым веществам.

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