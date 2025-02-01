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Общество

DDoS-атаки не дают нижегородцам пополнить транспортные карты

07 февраля 2025 21:56  [1] Общество

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с проблемой пополнения транспортных карт "Ситикард". Причиной сбоя стала масштабная DDoS-атака на систему оператора, сообщили в пресс-службе компании.  

Хакерская атака началась 7 февраля и затронула все онлайн-сервисы "Ситикард". Пассажиры не могут пополнить баланс через сайт, мобильное приложение и банковские сервисы. Также не работает функция записи отложенного пополнения.

Пока онлайн-оплата недоступна, специалисты компании занимаются устранением последствий кибератаки. Временно пополнить баланс можно в кассах метро, на почте, в газетных киосках и пунктах обслуживания "Ситикард".  

Ранее нижегородцы также жаловались на сбои в электронных дневниках школьников. В минобрнауки региона заявили, что это может быть связано с работой VPN и проблемами у интернет-провайдеров.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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