Нижегородские ученые получат губернаторский грант за самое смелое исследование Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области принял важное решение в поддержку местных ученых. В ближайшее время в регионе запустят губернаторские гранты за самое смелое научное исследование. Об этом глава Нижегородской области сообщил в своем tg-канале.

Так, участвовать в конкурсе смогут ученые вне зависимости от области научного знания, возраста, наличия наград и ученой степени.

Главным условием будет предоставление планов по решению больших задач. Причем они могут отвечать как техническому, гуманитарному, так и любому другому направлению.

По словам Глеба Никитина, грантовый фонд составит 15 млн рублей ежегодно.

"Сейчас готовим нормативно-правовую базу для официального запуска конкурса", — резюмировал глава региона.

Напомним, 8 февраля в России отмечается День российской науки.

"В Нижегородской области трудятся талантливые учёные, инженеры, изобретатели, специалисты по научному оборудованию, сотрудники лабораторий. Благодаря их профессионализму и преданности науке удалось не только сохранить и приумножить колоссальный потенциал, заложенный в прошлые годы, но и создавать новые направления, расширять горизонты познания", — поздравил ученых Глеб Никитин.