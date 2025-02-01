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Политика

Екатерина Солнцева назначена на пост и.о. заместителя председателя нижегородского правительства

08 февраля 2025 11:13  [42] Политика
Фото: tg-канал Глеба Никитина.

Фото: tg-канал Глеба Никитина.

С 7 февраля на пост исполняющей обязанности заместителя председателя ведомства вступила Екатерина Солнцева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, чиновница будет работать в блоке заместителя губернатора Андрея Саносяна. Ее главной задачей станет курирование вопросов научно-технологического развития и поддержки талантливых исследователей.

Рассказал о назначении в своем tg-канале и губернатор региона Глеб Никитин.

"Перед Екатериной стоит амбициозная задача по перезагрузке всей исследовательской и инновационной экосистемы региона. Наш регион всегда был одним из столпов технологического суверенитета страны", — подчеркнул он.

В частности, в будущем депутаты регионального Законодательного Собрания рассмотрят кандидатуру Солнцевой на пост заместителя председателя правительства.

Напомним, Владимир Тужилин возглавил нижегородское Минэкологии с 3 февраля. Он занял место перешедшего в федеральное ведомство Дениса Егорова.

Справка:

Екатерина Сергеевна Солнцева окончила Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", имеет ученую степень кандидата технических наук.

Более 15  лет проработала в Госкорпорации "Росатом", из них 9 лет в АО «НИИ НПО "ЛУЧ", где занималась научно- исследовательской деятельностью в области топлива и ТВЭЛов перспективных реакторных установок; занималась вопросами развития Международного центра исследований на базе многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР и руководила направлением по водородной энергетике в ЧУ "Наука и инновации". Последние два года занимала руководящую должность в АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС".

Входит в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Награждена грамотой Президента РФ и памятной медалью "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года", Знаком отличия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" I степени за вклад в развитие атомной отрасли, Благодарностью заместителя министра науки и высшего образования РФ.

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