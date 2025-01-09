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Политика

Нижегородский министр Денис Егоров ушел в федеральное ведомство

31 января 2025 16:36  [109] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров назначен на руководящую должность в федеральное ведомство, где продолжит заниматься вопросами экологии уже на уровне всей страны. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значительный вклад Егорова в улучшение экологической ситуации в регионе. За время его работы были рекультивированы и исключены из реестра накопленного экологического вреда крупнейшие объекты – полигон "Игумново", шламонакопитель «Белое море», Шуваловская свалка, а также одна из старейших свалок в Богородске. Губернатор подчеркнул, что благодаря оптимизации технических решений удалось сэкономить около миллиарда рублей бюджетных средств. Эти средства были направлены на ликвидацию еще трех крупных свалок в городах области.  

Кроме того, под руководством Егорова в регионе расчистили около 40 км русел рек, запустили систему экологического мониторинга воздуха и приступили к созданию экотехнопарка. Никитин отметил, что многие из реализованных проектов станут основой для дальнейшего развития экологического благополучия в регионе.  

"Наша задача – сохранять эту положительную динамику", – подчеркнул губернатор.  

В качестве кандидата на пост нового министра экологии рассматривается советник губернатора и член его команды Владимир Тужилин.  

Глеб Никитин пожелал Денису Егорову успехов в новой должности.

Напомним, что Денис Егоров работал на посту министра экологии Нижегородской области с декабря 2018 года.

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Теги:
Министерства Экология
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