Нижегородский министр Денис Егоров ушел в федеральное ведомство Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров назначен на руководящую должность в федеральное ведомство, где продолжит заниматься вопросами экологии уже на уровне всей страны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значительный вклад Егорова в улучшение экологической ситуации в регионе. За время его работы были рекультивированы и исключены из реестра накопленного экологического вреда крупнейшие объекты – полигон "Игумново", шламонакопитель «Белое море», Шуваловская свалка, а также одна из старейших свалок в Богородске. Губернатор подчеркнул, что благодаря оптимизации технических решений удалось сэкономить около миллиарда рублей бюджетных средств. Эти средства были направлены на ликвидацию еще трех крупных свалок в городах области.

Кроме того, под руководством Егорова в регионе расчистили около 40 км русел рек, запустили систему экологического мониторинга воздуха и приступили к созданию экотехнопарка. Никитин отметил, что многие из реализованных проектов станут основой для дальнейшего развития экологического благополучия в регионе.

"Наша задача – сохранять эту положительную динамику", – подчеркнул губернатор.

В качестве кандидата на пост нового министра экологии рассматривается советник губернатора и член его команды Владимир Тужилин.

Глеб Никитин пожелал Денису Егорову успехов в новой должности.

Напомним, что Денис Егоров работал на посту министра экологии Нижегородской области с декабря 2018 года.