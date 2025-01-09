Владимир Тужилин возглавит нижегородское Минэкологии с 3 февраля

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Владимир Тужилин с 3 февраля возглавит министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Данную информацию сообщили в министерстве кадровой политики регионального правительства.
Ранее Владимир Тужилин занимал должность советника губернатора Нижегородской области, а перед этим работал в должности министра транспорта Донецкой народной республики. Также он возглавлял нижегородское Главное управление автомобильных дорог.
Напомним, что экс-министр экологии региона Денис Егоров ушел в федеральное ведомство.
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