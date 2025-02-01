Операцию съевшему кусок коврика коту Симбе провели в Нижнем Новгороде

Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода.
В соцсетях Госветуправления Нижнего Новгорода сообщается, что ветеринары Московского района прооперировали котенка Симбу.
Оперативное вмешательство потребовалось, так как четвероногий съел кусок полипропиленового коврика. По рассказам хозяев, у кота наблюдалась периодическая рвота и угнетенное состояние.
Инородное тело в двенадцатиперстной кишке обнаружили в ходе УЗИ-обследования.
В настоящее время, уже после операции, Симба чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что тигрёнка с переломанными лапами привезли в зоопарк Нижнего Новгорода.
Переломы на передних лапах оказались достаточно серьёзными — у животного были повреждены плечевые кости.
Затем его доставили в приют для диких животных в Ленинградской области, где дали имя Волга.
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