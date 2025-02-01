Операцию съевшему кусок коврика коту Симбе провели в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода.

В соцсетях Госветуправления Нижнего Новгорода сообщается, что ветеринары Московского района прооперировали котенка Симбу.

Оперативное вмешательство потребовалось, так как четвероногий съел кусок полипропиленового коврика. По рассказам хозяев, у кота наблюдалась периодическая рвота и угнетенное состояние.

Инородное тело в двенадцатиперстной кишке обнаружили в ходе УЗИ-обследования.

В настоящее время, уже после операции, Симба чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что тигрёнка с переломанными лапами привезли в зоопарк Нижнего Новгорода.

Переломы на передних лапах оказались достаточно серьёзными — у животного были повреждены плечевые кости.

Затем его доставили в приют для диких животных в Ленинградской области, где дали имя Волга.