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Общество

Операцию съевшему кусок коврика коту Симбе провели в Нижнем Новгороде

08 февраля 2025 16:44  [108] Общество
Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода.

Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода.

В соцсетях Госветуправления Нижнего Новгорода сообщается, что ветеринары Московского района прооперировали котенка Симбу.

Оперативное вмешательство потребовалось, так как четвероногий съел кусок полипропиленового коврика. По рассказам хозяев, у кота наблюдалась периодическая рвота и угнетенное состояние.

Инородное тело в двенадцатиперстной кишке обнаружили в ходе УЗИ-обследования.

В настоящее время, уже после операции, Симба чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что тигрёнка с переломанными лапами привезли в зоопарк Нижнего Новгорода.

Переломы на передних лапах оказались достаточно серьёзными — у животного были повреждены плечевые кости.  

Затем его доставили в приют для диких животных в Ленинградской области, где дали имя Волга.

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Теги:
Животные
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