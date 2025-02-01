Морозы до -12 градусов возвращаются в Нижний Новгород Общество

Фото: архив регионального правительства

В середине февраля в Нижнем Новгороде ожидается похолодание до -12°С. Об этом сообщает сервис "Яндекс Погода".

Синоптики прогнозируют, что в начале недели температура составит -6…-8°С, осадки маловероятны. В среду и четверг потеплеет до -2°С, возможен небольшой снег.

К пятнице в регионе вновь похолодает: днем столбики термометров опустятся до -7°С, а ночью – до -11°С.

В выходные, 15 и 16 февраля, ожидаются снегопады при температуре -8…-12°С. Такие же значения прогнозируются и на 17 февраля.

По предварительным данным, более сильных морозов в ближайшее время не предвидится.

Ранее синоптики заявили, что февраль-2025 в Нижегородской области будет теплее обычного.

Также специалисты высказались о погоде, которая ждет россиян предстоящим летом.