Морозы до -12 градусов возвращаются в Нижний Новгород

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В середине февраля в Нижнем Новгороде ожидается похолодание до -12°С. Об этом сообщает сервис "Яндекс Погода".
Синоптики прогнозируют, что в начале недели температура составит -6…-8°С, осадки маловероятны. В среду и четверг потеплеет до -2°С, возможен небольшой снег.
К пятнице в регионе вновь похолодает: днем столбики термометров опустятся до -7°С, а ночью – до -11°С.
В выходные, 15 и 16 февраля, ожидаются снегопады при температуре -8…-12°С. Такие же значения прогнозируются и на 17 февраля.
По предварительным данным, более сильных морозов в ближайшее время не предвидится.
Ранее синоптики заявили, что февраль-2025 в Нижегородской области будет теплее обычного.
Также специалисты высказались о погоде, которая ждет россиян предстоящим летом.
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