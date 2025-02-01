Нижегородцев ждут длинные выходные в мае и июне Общество

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Дополнительных выходных в феврале и марте для работающих по пятидневному графику жителей Нижегородской области не предусмотрено. Однако за счет переносов праздничных дней впереди их ждут длинные уикенды в мае и июне.

Согласно производственному календарю, выходной с 23 февраля (воскресенье) перенесен на 8 мая (четверг). Это даст возможность отдохнуть сразу четыре дня – с 8 по 11 мая.

Аналогично выходной с 8 марта (суббота) перенесен на 13 июня (пятницу), что позволит нижегородцам получить сокращенную рабочую неделю и продлить отдых с 13 по 16 июня.

Ранее нижегородцам объяснили, когда лучше всего уходить в отпуск в 2025 году.