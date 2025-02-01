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Общество

Петиция в защиту нижегородского охранника стремительно набирает голоса

09 февраля 2025 14:26  [102] Общество

Фото: соцсети

В Нижегородской области набирает популярность петиция в поддержку 70-летнего охранника, которого осудили за смертельное избиение мужчины, ворвавшегося в загородный клуб в Большом Козино. Документ опубликован на портале Change.org и уже собрал свыше 3 000 подписей.  

Летом 2024 года в загородный клуб "Олимпия", где находились дети, проник агрессивный мужчина, вооруженный кирпичом и бутылкой. Он искал бывшую супругу и устроил дебош. Охранник, выполняя свои обязанности, попытался остановить нарушителя и ударил его металлической трубой.  

После столкновения мужчина перелез через забор и скрылся. Позже его тело обнаружили вблизи клуба. Суд признал охранника виновным в причинении тяжких травм, повлекших смерть, и назначил ему пять с половиной лет колонии строгого режима.  

Многие нижегородцы считают приговор несправедливым. Авторы петиции требуют пересмотреть дело и настаивают, что пенсионер лишь исполнял свою работу и защищал детей от возможной угрозы.

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Теги:
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