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Происшествия

Проезд возле Нижегородской ярмарки закрыли из-за пожара

09 февраля 2025 13:41  [217] Происшествия

Проезд по улице Совнаркомовской временно закрыт из-за возгорания на территории Нижегородской ярмарки, передает "НТА-Приволжье" с места событий.  

Днем 9 февраля на Ярмарке загорелась бытовка. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. В региональном управлении МЧС подтвердили, что пострадавших нет.  

Несмотря на то что возгорание потушено, пожарные продолжают работать на месте. В связи с этим движение транспорта по Совнаркомовской остается перекрытым.

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Теги:
Нижегородская ярмарка ограничения Пожар
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