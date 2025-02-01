Проезд возле Нижегородской ярмарки закрыли из-за пожара Происшествия

Проезд по улице Совнаркомовской временно закрыт из-за возгорания на территории Нижегородской ярмарки, передает "НТА-Приволжье" с места событий.

Днем 9 февраля на Ярмарке загорелась бытовка. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. В региональном управлении МЧС подтвердили, что пострадавших нет.

Несмотря на то что возгорание потушено, пожарные продолжают работать на месте. В связи с этим движение транспорта по Совнаркомовской остается перекрытым.