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Общество

Фасад Главного ярмарочного дома восстановят после пожара 9 февраля

09 февраля 2025 14:08  [262] Общество

Фото: "НТА-Приволжье"

Фасад Главного ярмарочного дома восстановят после пожара 9 февраля. Такое заявление представители Ярмарки сделали в официальном телеграм-канале.

Напомним, что сегодня днем загорелась бытовка, которая стоит вплотную к зданию Ярмарки со стороны Совнаркомовской улицы. МЧСники потушили огонь за семь минут, так что он не успел перекинуться на Главный ярмарочный дом. Однако без повреждений здания не обошлось: фасад почернел, стекла лопнули.

"В ближайшее время все будет восстановлено. Главное, никто не пострадал", - сказали представители Ярмарки.

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Теги:
Нижегородская ярмарка Пожар Фасады
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