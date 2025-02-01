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Фасад Главного ярмарочного дома восстановят после пожара 9 февраля. Такое заявление представители Ярмарки сделали в официальном телеграм-канале.
Напомним, что сегодня днем загорелась бытовка, которая стоит вплотную к зданию Ярмарки со стороны Совнаркомовской улицы. МЧСники потушили огонь за семь минут, так что он не успел перекинуться на Главный ярмарочный дом. Однако без повреждений здания не обошлось: фасад почернел, стекла лопнули.
"В ближайшее время все будет восстановлено. Главное, никто не пострадал", - сказали представители Ярмарки.
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