Появились фото с места пожара у Нижегородской ярмарки

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Появились фотографии с места возгорания у Главного Ярмарочного дома в Нижнем Новгороде. На месте работают сотрудники МЧС и полиции, передает "НТА-Приволжье".
На снимках видно, что загоревшаяся днем 9 февраля бытовка находилась впритык к зданию Ярмарки. В МЧС ранее сообщали, что огонь не перекинулся на основное строение, однако на фасаде заметны повреждения.
По последним данным, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Ранее сообщалось, что из-за пожара временно ограничено движение транспорта по улице Совнаркомовской.
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