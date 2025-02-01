Нижегородская область заняла 44 место в России по доступности бензина Экономика

Нижегородская область занимает 44 место среди российских регионов по доступности бензина, согласно исследованию, опубликованному на портале ria.ru.

В расчет брали стоимость бензина марки АИ-92 и среднюю заработную плату жителей. В регионах-лидерах исследования можно купить более двух тысяч литров топлива. Усредненный показатель по всей стране составляет чуть больше 1300 литров.

В Нижегородской области в декабре 2024 года на среднюю зарплату можно было приобрести 1006 литров бензина. При этом средняя цена марки АИ-92 тогда составляла 55,16 рубля, рост цены топлива за год составил 9,9%.

На верхних позициях находятся Москва (на среднюю з/п можно купить 2,4 тысячи литров бензина), Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотка.

В то же время, в конце списка расположились регионы Северного Кавказа, такие как Дагестан (на одну з/п - чуть более 670 литров топлива), Чечня и Ингушетия. Цены на 92-й в России существенно варьируются: от 51,63 рубля за литр в Челябинской области до 70,12 рубля в Республике Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что запрет экспорта бензина планируют досрочно снять в России.