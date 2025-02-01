Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 февраля 2025 09:28  [126] Нижегородская область заняла 44 место в России по доступности бензина
07 февраля 2025 21:50  [439] Нижегородские врачи в среднем получают более 96 тысяч рублей
07 февраля 2025 15:57  [396] Налоговая требует еще 1 млрд рублей с "Нижегородавтодора"
07 февраля 2025 14:33  [368] Средняя зарплата нижегородских IT-специалистов выросла до 73 000 рублей
07 февраля 2025 12:25  [446] Новая купюра в 1000 рублей выйдет в конце 2025 года
07 февраля 2025 11:31  [414] Производство в Нижегородской области выросло на 32% за четыре года
07 февраля 2025 09:04  [388] Центробанк может повысить ключевую ставку из-за роста инфляции
07 февраля 2025 08:57  [385] Нижегородцам стали чаще предлагать работу за границей
07 февраля 2025 07:59  [354] Маршрут Т-83 переведут на госконтракт после слияния Нижнего Новгорода и Кстова
06 февраля 2025 14:32  [584] В Москве пройдет Форум будущих технологий, посвященный новым материалам и химии
Экономика

Нижегородская область заняла 44 место в России по доступности бензина

10 февраля 2025 09:28  [126] Экономика

Нижегородская область занимает 44 место среди российских регионов по доступности бензина, согласно исследованию, опубликованному на портале ria.ru.

В расчет брали стоимость бензина марки АИ-92 и среднюю заработную плату жителей. В регионах-лидерах исследования можно купить более двух тысяч литров топлива. Усредненный показатель по всей стране составляет чуть больше 1300 литров.

В Нижегородской области в декабре 2024 года на среднюю зарплату можно было приобрести 1006 литров бензина. При этом средняя цена марки АИ-92 тогда составляла 55,16 рубля, рост цены топлива за год составил 9,9%.

На верхних позициях находятся Москва (на среднюю з/п можно купить 2,4 тысячи литров бензина), Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотка.

В то же время, в конце списка расположились регионы Северного Кавказа, такие как Дагестан (на одну з/п - чуть более 670 литров топлива), Чечня и Ингушетия. Цены на 92-й в России существенно варьируются: от 51,63 рубля за литр в Челябинской области до 70,12 рубля в Республике Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что запрет экспорта бензина планируют досрочно снять в России.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бензин Цены
Поделиться:
Новости по теме
22 октября 2024 15:53  [841] Минэнерго сообщило о росте отгрузок бензина на внутренний рынок России на 3%
27 сентября 2024 12:28  [902] Ситуация на топливном рынке в РФ остается стабильной
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph