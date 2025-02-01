Почти 5 тысяч человек выйдут на старт "Лыжни России - 2025" в Окском береге Спорт

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области около 10 тысяч человек записались на "Лыжню России-2025", из них почти 5,5 тысяч участников выйдут на старт в Нижнем Новгороде в ЖК "Окский берег", сообщает pravda-nn.ru.

В забеге примут участие и дети: для них организована дистанция в 500 метров, на которую уже зарегистрировались более 1,7 тысячи юных спортсменов. Около 900 из них пробегут этот маршрут на главной площадке "Лыжни" в Нижнем Новгороде, остальные — в районах области.

В Нижнем Новгороде лыжники стартуют на поляне возле ЖК "Окский берег". Для участников предусмотрены индивидуальные дистанции на 10 и 5 км, детские забеги на 500 метров (для детей от 7 до 11 лет), семейные забеги на 500 метров, брендированные забеги на 2 км для корпоративных команд, а также забеги ГТО на 2,3 и 5 км.

С учетом изменения сроков проведения соревнований регистрация не была продлена и завершилась 6 февраля. Корпоративные команды могут подать заявки до 24 февраля, а на забег ГТО — до 25 февраля включительно. Семейные команды смогут зарегистрироваться на тематический забег в день мероприятия.

Напомним, что "Лыжня России-2025" в Нижнем Новгороде из-за погодных условий была перенесена на 1 марта.