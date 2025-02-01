Эссен приостановил побратимские отношения с Нижним Новгородом Общество

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Представитель МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов высказался о ситуации с городами-побратимами Нижнего Новгорода на пресс-конференции 10 февраля.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", Сергей Малов отметил важность международного сотрудничества в этой сфере, несмотря на наличие определенных политических разногласий.

По данным представителя МИД, в Нижегородской области за последнее время появился целый ряд побратимов у малых городов региона.

"Это, прежде всего, города-побратимы из Белоруссии. У нас, в частности, побратимами стали Арзамас, Выкса, Павлово, Кстово", - отметил Сергей Малов.

Он также добавил, что в сфере побратимства важно не количество, а качество.

"К примеру, Эссен, самый первый побратим Нижнего Новгорода, в силу политической ситуации приостановил побратимские отношения. Не разорвал, а именно приостановил. Многие пошли на "заморозку отношений", - резюмировал представитель МИД в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским Уси.