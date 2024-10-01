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Общество

Юрий Шалабаев и студенты обсудили потенциал побратимских отношений с городами Азии и Африки

11 октября 2024 18:39  [87] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу со студентами НГЛУ им. Добролюбова в рамках проекта "В контакте с молодежью". Как сообщает пресс-служба администрации города, мэр отметил нижегородскую молодежь за активную жизненную позицию.

Учащийся 4 курса Алексей Моисеенко рассказал о работе в НГЛУ большого центра востоковедения, куда приезжают, в том числе, студенты и преподаватели из Ирана. По его словам, студенческий актив иранского города Керман заинтересован в побратимских отношениях с Нижним Новгородом.

Юрий Шалабаев рассказал, что в настоящее время на уровне городской администрации идет работа над партнерскими отношениями с муниципалитетами Ирана. Помимо этого, мэр обсудил с учащимися сотрудничество с африканскими странами и Республикой Сербия.  

Ранее сообщалось, что нижегородским вузам рекомендовали повысить стипендии для отличников учебы.

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Теги:
НГЛУ Студенты Юрий Шалабаев
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