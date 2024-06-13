Нижегородская и Витебская области подписали cоглашение о сотрудничестве Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области принимает участие в XI Форуме регионов России и Беларуси, который проходит сразу в трех белорусских городах - Витебске, Полоцке и Новополоцке. В рамках форума состоялось подписание соглашения между правительством Нижегородской области и Витебским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и социальной сферах.

Документ подписали заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин.

"На протяжении десятилетий Республика Беларусь остается нашим ключевым стратегическим партнером, и мы гордимся развитием наших взаимоотношений, которые охватывают самые разнообразные сферы. Особое место в этом сотрудничестве занимает межмуниципальное взаимодействие: сегодня между нижегородскими и белорусскими муниципалитетами действует более 30 соглашений, что свидетельствует о том, насколько тесно переплетены наши интересы. Уверен, расширение сотрудничества с Республикой Беларусь принесет новые плоды и станет мощным импульсом для развития как Нижегородской области, так и Республики Беларусь", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Церемония подписания прошла в завершение пленарного заседания ХI Форума регионов Беларуси и России.

"Сотрудничество в рамках Форума регионов России и Беларуси неизменно приносит нашим регионам ощутимые результаты. В этом году на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве с Витебским областным исполнительным комитетом и установлено побратимство между Кстовским муниципальным округом и Полоцким районом Витебской области. Более того, мы надеемся, что XII Форум регионов, проведение которого планируется в Нижегородской области, станет новой вехой для дальнейшего развития двухсторонних связей. Уже сейчас ведется серьезная подготовка к такому масштабному событию", - сообщил Игорь Зотов.

Ранее сообщалось, что XII форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде.