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Общество

Проверка больницы в Балахне не подтвердила серьезных нарушений

10 февраля 2025 19:07  [119] Общество

Центральную районную больницу в Балахне проверили областная и городская прокуратура, МЧС, Росгвардия и Роспотребнадзор. По итогам инспекции серьезных нарушений выявлено не было, сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.  

Проверка была проведена после жалоб местных жителей в соцсетях. Они сообщали о плесени, отваливающейся штукатурке и "протухших подушках" в медучреждении.  

Роспотребнадзор провел лабораторные исследования смывов со всех поверхностей. Выяснилось, что пятна на подушках — не плесень, а последствия стерилизации в специальной камере.  

Пожарные инспекторы рекомендовали обновить стенды по пожарной безопасности и своевременно вывозить строительный мусор. Росгвардия посоветовала расширить систему видеонаблюдения в больнице.  

В администрации ЦРБ пояснили, что в медучреждении завершается капремонт. Работы почти завершены, остался косметический ремонт второго этажа, который начнется в ближайшее время. Именно это крыло больницы вызвало недовольство у жителей.  

Окончательные итоги проверок будут подведены к концу февраля.

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Теги:
Балахна больницы Здравоохранение
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