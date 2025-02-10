Проверка больницы в Балахне не подтвердила серьезных нарушений Общество

Центральную районную больницу в Балахне проверили областная и городская прокуратура, МЧС, Росгвардия и Роспотребнадзор. По итогам инспекции серьезных нарушений выявлено не было, сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Проверка была проведена после жалоб местных жителей в соцсетях. Они сообщали о плесени, отваливающейся штукатурке и "протухших подушках" в медучреждении.

Роспотребнадзор провел лабораторные исследования смывов со всех поверхностей. Выяснилось, что пятна на подушках — не плесень, а последствия стерилизации в специальной камере.

Пожарные инспекторы рекомендовали обновить стенды по пожарной безопасности и своевременно вывозить строительный мусор. Росгвардия посоветовала расширить систему видеонаблюдения в больнице.

В администрации ЦРБ пояснили, что в медучреждении завершается капремонт. Работы почти завершены, остался косметический ремонт второго этажа, который начнется в ближайшее время. Именно это крыло больницы вызвало недовольство у жителей.

Окончательные итоги проверок будут подведены к концу февраля.